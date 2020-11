In provincia di Cremona 72 nuovi positivi e 2 vittime

CREMONA (29 novembre 2020) - Come al solito nel weekend il numero dei tamponi processati scende ma i dati del report della Regione Lombardia confermano che la situazione del contagio in questa fase sta lentamente ma progressivamente regredendo. A fronte di 28.434 tamponi analizzati i nuovi positivi sono 3.203 (una percentuale del 12% circa). In provincia di Cremona i nuovi contagi sono 72 (solo Lodi ha numeri più bassi nella regione). Prosegue l'allentamento della pressione sulle Terapie intensive con 907 ricoverati (-12) così come quello sugli altri reparti ospedalieri che ad oggi hanno 7.400 pazienti Covid (-216). Sempre alto (ma meno rispetto ad altre giornate) il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore sono stati 135 (2 in provincia di Cremona) per un totale complessivo che in Lombardia ha raggiunto 21.647 vittime.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 28.434, totale complessivo: 4.055.691

- i nuovi casi positivi: 3.203 (di cui 287 'debolmente positivi' e 63 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 251.588 (+756), di cui 6.604 dimessi e 244.984 guariti

- in terapia intensiva: 907 (-12)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 7.400 (-216)

- i decessi, totale complessivo: 21.647 (+135)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 973, di cui 386 a Milano città;

Bergamo: 138;

Brescia: 322;

Como: 215;

Cremona: 72;

Lecco: 84;

Lodi: 58;

Mantova: 121;

Monza e Brianza: 649;

Pavia: 167;

Sondrio: 174;

Varese: 152.