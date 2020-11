Guardia di Finanza alla Benefattori Cremaschi

CREMONA (27 novembre 2020) - Colpo di scena nell'indagine sulla distrazione di 250 mila euro da Uniti per la provincia di Cremona la Onlus nata il 13 marzo scorso per la lotta al Covid. Nel caso pasti, l'avvocato Pierantonio Vailati, legale di Attilio Mazzetti, avrebbe tentato di inquinare le prove e indotto Cristiano Bozzoli, il caldaista che ha ammesso agli inquirenti di aver emesso fatture false sulla fornitura di pasti alla Fondazione di don Mangili, di andare in Procura a ritrattare. Gli avrebbe anche detto di cambiare avvocato e che glielo avrebbe pagato lui. L'avvocato Vailati non ci sta: è tutta una fantasia.

Intanto oggi pomeriggio la Guardia di Finanza ha perquisito e sequestrato delle carte alla Fondazione Benefattori Cremaschi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO