124 contagi: Cremona è la provincia lombarda con i numeri più bassi

CREMONA (20 novembre 2020) - Ancora non rallenta il contagio in Lombardia: nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 42.248 tamponi e i nuovi positivi sono 9.221 con una percentuale del 21,8%. Con 124 contagi la provincia di Cremona è quella che, in Lombardia, ha i numeri più bassi. Cresce di 15 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e ora il totale è di 930. Leggero l'incremento dei malati ospedalizzati nei reparti normali: +13 per un totale di 8.304. Ancora alto il numero dei decessi: con 175 vittime nelle ultime ore il dato complessivo sale a 20.190. Una vittima anche in provincia di Cremona.

