A Cremona 255 nuovi contagi e una vittima

CREMONA (12 novembre 2020) - Quasi 43 mila tamponi e 9.291 nuovi contagi: questi i dati della pandemia aggiornati dal report della Regione. In provincia di Cremona sono 255 i nuovi positivi, un dato in forte crescita rispetto alle rilevazioni degli ultimi giorni. Aumenta la saturazione delle terapie intensive con 18 ricoverati in più (782 il totale) e cresce il numero dei pazienti ospedalizzati in altri reparti: più 140 per un totale di 7.047. Sempre pesante il dato dei decessi: 187 nell’ultimo aggiornamento per un totale delle vittime di 18.910. In provincia di Cremona ancora un morto: ora il totale è di 1.152.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO