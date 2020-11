In provincia di Cremona registrati 107 contagi

CREMONA (3 novembre 2020) - In Lombardia continuano a crescere i contagi: 6.804 i positivi in più nelle utile 24 ore con 32.337 tamponi effettuati. A Cremona sono stati registrati 107 nuovi contagi. Sono 2.539 i nuovi guariti/dimessi. Continua inesorabile la crescita dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 475 (+40). E sono in deciso aumento anche i malati ospedalizzati in altri reparti: 4.740 (+334). Nell'ultimo report la Regione aggiorna anche il triste conteggio dei decessi: quasi un terzo delle 353 vittime di Covid nelle ultime 24 ore in Italia - il livello più alto dal 6 maggio alla fine del lockdown - si registra in Lombardia, che registra 117 morti.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 32.337, totale complessivo: 3.040.698

- i nuovi casi positivi: 6.804 (di cui 319 'debolmente positivi'

e 42 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 100.115 (+2.539), di cui

4.815 dimessi e 95.300 guariti

- in terapia intensiva: 475 (+40)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.740 (+334)

- i decessi, totale complessivo: 17.752 (+117)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.829, di cui 999 a Milano città;

Bergamo: 185;

Brescia: 99;

Como: 459;

Cremona: 107;

Lecco: 169;

Lodi: 58;

Mantova: 230;

Monza e Brianza: 838;

Pavia: 294;

Sondrio: 150;

Varese: 1.192.

