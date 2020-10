Il virus non si ferma: a Cremona 30 nuovi contagi

CREMONA (14 ottobre 2020) - I numeri del report della Regione confermano la delicatezza del momento. A fronte di oltre 29 mila tamponi processati in Lombardia i nuovi contagi sono 1.884, un numero molto importante (quasi il 7% dei tamponi analizzati hanno dato esito positivo). In provincia di Cremona sono 30 i positivi in più. Continua a salire il dato dei ricoverati in terapia intensiva: 64 (+2). In forte crescita ì ricoverati in altri reparti: 645 (+99). Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono morte altre 17 persone e il totale delle vittime dall’inizio della pandemia è di 17.011.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 29.048

- i nuovi casi positivi: 1.844.

- i guariti/dimessi totale complessivo: 84.415 (+865), di cui

1.522 dimessi e 82.893 guariti

- in terapia intensiva: 64 (+2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 645 (+99)

- i decessi, totale complessivo: 17.011 (+17)



I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.032, di cui 504 a Milano città;

Bergamo: 46;

Brescia: 81;

Como: 67;

Cremona: 30;

Lecco: 29;

Lodi: 23;

Mantova: 42;

Monza e Brianza: 150;

Pavia: 101;

Sondrio: 14;

Varese: 110.