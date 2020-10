San Vincenzo e Cri aiutano 40 famiglie

PIZIGHETTONE (15 ottobre 2020) - La sinergia tra San Vincenzo de Paoli e sezione locale della Croce Rossa permette di aiutare diverse famiglie bisognose del borgo: erano circa sessanta nei mesi scorsi, durante i difficili mesi del lockdown, e sono una quarantina adesso, con la crisi economica che continua a fare paura. Le emergenze sembrano destinate a crescere, e anche per questo la collaborazione fra le due importanti realtà di volontariato proseguirà. «Anche a Pizzighettone la chiusura prolungata di tante attività commerciali, la cassa integrazione – spiega Giuseppina Paciello della San Vincenzo – e l’impossibilità a svolgere quei piccoli lavoretti che permettevano di arrotondare o fornire l’unica fonte di guadagno per la famiglia, abbattono tante persone e sgomentano tante famiglie. In questi mesi abbiamo continuato a distribuire i pacchi-spesa, ad incontrare chi ha vissuto e vive momenti di fragilità e ristrettezze, anche grazie all’aiuto di enti e associazioni, ma soprattutto grazie all’attenta vicinanza dei volontari della Croce Rossa di Pizzighettone».

