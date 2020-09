In provincia di Cremona 5 contagi

CREMONA (29 settembre 2020) - A fronte dei 13.791 tamponi effettuati sono 203 i nuovi positivi (5 in provincia di Cremona) per una percentuale pari all'1,4 per cento. I guariti/dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 435 per un totale complessivo di 80.476. I pazienti in Terapia intensiva sono 33 (+2) mentre i ricoverati in altri reparti sono 315 (+9). Tre i nuovi decessi in Lombardia che portano il totale complessivo a 16.951.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO