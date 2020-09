Sette contagi in provincia di Cremona

CREMONA (25 settembre 2020) - A fronte di 20.431 tamponi effettuati sono 277 i nuovi positivi al Covid-19 (7 in provincia di Cremona) in Lombardia: una percentuale pari all'1,3. Sono 152 in più i guariti/dimessi per un totale di 79.624 (di cui 1.508 dimessi e 78.116 guariti). In Terapia intensiva i ricoverati sono 30 (-1) e i pazienti ricoverati in altri reparti sono 300 (-3). In Lombardia si registrano altri due decessi e il totale è di 16.937.

Fra i 7 casi che vengono conteggiati per la provincia di Cremona in realtà 3 di questi sono di due giorni fa, ma sono stati registrati solo oggi in attesa del referto ufficiale dei laboratori perché all'inizio sembravano casi dubbi.

