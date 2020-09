Moto contro guardrail, grave un 47enne

VAILATE (13 settembre 2020) - Si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato nel pomeriggio in eliambulanza, un 47enne motociclista del paese, finito contro il guardrail in via Circonvallazione Nuova a Calvenzano. In base a quanto ricostruito dai carabinieri di Caravaggio, intervenuti per i rilievi, il centauro stava affrontando la curva prima dell’incrocio con via Vailate. Un uomo alla guida di un furgone, che ha incrociato la moto, ha raccontato di aver sentito un rumore metallico, come se la Triumph del 47enne avesse accusato un problema meccanico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO