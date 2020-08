Contagi in aumento: 9 in provincia

CREMONA (21 agosto 2020) - Crescono i contagi in Lombardia e anche in provincia di Cremona. Nelle ultime 24 ore nella regione sono 174 i nuovi casi e 9 di questi sono nel nostro territorio. Resta stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e scende di sei unità il numero dei malati ospedalizzati in reparti di medicina generale o malattie infettive. Purtroppo continua a crescere il numero delle vittime nella regione: altre sei portano il totale a 16.852. A Cremona si registra un decesso.



