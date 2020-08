Zero contagi in provincia di Cremona

CREMONA (16 agosto 2020) - In una giornata in cui sono stati processati meno di 5000 tampone, in Lombardia i nuovi positivi da Covid-19 sono 61 (zero in provincia di Cremona). Cresce di una unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (13) mentre scende di due il numero dei malati ospedalizzati in reparti di medicina generale o malattie infettive (147). Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati tre nuovi decessi.

