Lombardia, 54 milioni per manutenzione straordinaria ponti

MILANO (15 luglio 2020) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera da 54 milioni di euro per finanziare interventi di manutenzione straordinaria dei ponti che so trovano sulle strade provinciali. La quota maggiore dei fondi va alla Città Metropolitana di Milano, con 14.025.000 euro. "Stanziamo risorse considerevoli con l’obiettivo di garantire la funzionalità delle infrastrutture e dunque la sicurezza dei cittadini» spiega l’assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi, che ha proposto il provvedimento. «La manutenzione dei ponti - specifica Terzi - è in carico ai soggetti gestori, in questo caso alle Province, alle quali la Regione vuole però fornire un contributo considerata la difficoltà finanziaria che gli enti territoriali si trovano ad affrontare. È fondamentale che i lombardi possano usufruire di infrastrutture efficienti, sicure e adeguatamente manutenute. Lo sforzo della Regione va in questa direzione». Il finanziamento regionale di 54 milioni per la sistemazione di viadotti e cavalcavia si aggiunge ai 3,7 milioni stanziati in precedenza per il monitoraggio dei ponti stessi e ai 50 milioni messi in campo per la sistemazione delle strade provinciali.

Nel piano voluto dall’assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi entra anche la Provincia di Cremona con i ponti di Pizzighettone, Bordolano e Pianengo. (ANSA)

