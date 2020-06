Al lavoro in agosto, Buzzella: «D'accordo in caso di commesse»

CREMONA (13 giugno 2020) - «Le fabbriche aperte ad agosto? Sarei lieto di dibattere il tema con i sindacati ma, temo, non se ne presenterà l’esigenza». A Francesco Buzzella, presidente dell’Associazione industriali della provincia di Cremona, non dispiace la proposta avanzata dal leader degli industriali piemontesi Fabio Ravanelli. «Il punto è – sostiene – che non tutte le realtà se lo possono permettere. Per tenere attiva la produzione, servono gli ordini. E in questo momento, almeno nel nostro territorio, la ripresa è troppo lenta per poter giustificare un’apertura continuativa anche ad agosto. Naturalmente spero di sbagliare: qualora la produzione lo consentisse, saremmo tutti ben disposti a pianificare un’estate con le aziende regolarmente in funzione».

