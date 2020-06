In provincia 2 vittime e 3 nuovi contagiati

CREMONA (9 giugno 2020) - In Lombardia 192 nuovi contagi (poco meno di 10 mila tamponi processati) e 15 decessi nelle ultime 24 ore; in provincia di Cremona 3 nuovi positivi e 2 vittime. Dai dati di oggi emerge anche il calo dei ricoverati in Terapia intensiva che, nella regione scendono sotto quota 100 (96). Un dato incoraggiante così come il numero dei guariti, sempre in aumento (+1.199).

"Dai dati di oggi emerge che siamo scesi sotto quota 100 posti letto in terapia intensiva e continua ad aumentare il numero dei guariti. Una bella notizia che ci deve spingere a guardare con fiducia al futuro, senza mai abbassare la guardia". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta così i dati relativi alla situazione del Coronavirus in lombardia.

Stabile il dato giornaliero dei contagi da Coronavirus in Italia. E' di 235.561 il numero complessivo dei contagiati, con un incremento rispetto a ieri di 283 casi, quando si era registrata una crescita di 280. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Dai dati della Protezione Civile emerge che la provincia di Bolzano e 5 regioni - Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Calabria - non hanno nuovi casi.

I dati nel dettaglio

- i tamponi effettuati: 9.848

totale complessivo: 836.313

- attualmente positivi: 18.297 (-1.022)

- totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall'inizio della pandemia a oggi: 90.581

- i nuovi casi positivi: 192 (1,9% rapporto con i tamponi

giornalieri)

- i guariti/dimessi: 1.199

totale complessivo: 55.967

- in terapia intensiva: 96 (-11)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.660(-48)

- i decessi: 15

totale complessivo: 16.317

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

Milano 23.483(+46) di cui 9.974(+17) a Milano città

Bergamo 13.661 (+52)

Brescia 15.094 (+24)

Como 3.946 (+11)

Cremona 6.505 (+3)

Lecco 2.770 (+2)

Lodi 3.511 (+9)

Mantova 3.394 (+4)

Monza e Brianza 5.591(+8)

Pavia 5.423 (+5)

Sondrio 1.499 (+7)

Varese 3.714 (+14)



e 1.990 in fase di verifica.