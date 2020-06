In provincia un contagio e una vittima

CREMONA (4 giugno 2020) - In Lombardia 84 nuovi positivi, in provincia di Cremona un solo caso. Ma nelle ultime 24 ore sono stati processati solo 3.410 tamponi, un numero molto basso. Continua a salire il bilancio delle vittime: una croce in più in provincia di Cremona che porta il totale a 1.109 e 29 morti in Lombardia dove il dato complessivo ha raggiunto quota 16.201.

Sono 234.013 i contagiati da Coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 177 casi. Il trend è in calo. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Ma si registrano altre 88 vittime in 24 ore (ieri 71), il totale è a 33.689.

I malati sono 38.429, 868 meno di ieri, quando il calo era stato di 596. 338 interapia intensiva, 15 meno di ieri. I guariti salgono a 161.895, 957 in più.

