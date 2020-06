VIDEO Sport, piscine, palestre: aggiornamento di Regione Lombardia

MILANO (3 giugno 2020) - "Da lunedì 1 giugno, con la riapertura di palestre e piscine, possiamo tornare a praticare attività fisica continuando a osservare determinate regole, nel rispetto sia di chi lavora in queste strutture, sia che di chi le frequenta. Distanziamento di 2 metri tra un atleta e l'altro, obbligo di indossare mascherine quando si e' fuori dall'acqua o non si sta svolgendo attività fisica o motoria intensa e, in generale, le regole che sono state adottate negli impianti per la sicurezza, come le prenotazioni per regolare i flussi di pubblico". Lo ha spiegato l'assessore allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi oggi nel corso della diretta Facebook sulla pagina di LombardiaNotizieOnline.

L'assessore Cambiaghi ha quindi sottolineato che "chi ha passione per una disciplina sportiva e la pratica frequentemente, ha a cuore la propria salute e il benessere degli altri, e ha imparato il rispetto delle regole, fondamentale per tornare alla 'nuova' normalita' anche dal punto di vista sportivo".

"Anche i giovani, nel complesso, si stanno approcciando alla normalità nel modo giusto - ha aggiunto l'assessore regionale - frequentando correttamente i luoghi dello sport e i parchi. I messaggi dello 'stare sicuri' con sé stessi e gli altri è stato recepito dalle nuove generazioni".

L'assessore Cambiaghi ha salutato, quindi, la ripresa del campionato di calcio di Serie A, a porte chiuse, evidenziando che "finalmente sono state stilate regole per lo svolgimento delle partite in sicurezza. L'augurio alle quattro squadre lombarde - Atalanta, Brescia, Inter e Milan - è che sia un finale di campionato che possa riportare quella serenità che meritano appassionati e sportivi".