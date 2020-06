Malara, Pagliarini e Balotta nominate Cavalieri dal Colle

ROMA (3 giugno 2020) - Nell'elenco dei cittadini che il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha voluto insignire

dell’onorificenza di Cavaliere al merito perché si sono distinti nella lotta all’emergenza al Coronavirus ci sono l'anestesista Annalisa Manara che per prima ha individuato il paziente 1, l'infermiera Elena Pagliarini simbolo della dedizione del personale sanitario grazie a una fotografia che ha fatto il giro del mondo e l’infettivologa Claudia Balotta che ha coordinato l’équipe dell’ospedale Sacco di Milano riuscendo a identificare il ceppo italiano del Covid-19.

L'ELENCO DEI NUOVI CAVALIERI AL MERITO

- Annalisa Malara e Laura Ricevuti, rispettivamente, anestesista

di Lodi e medico del reparto medicina di Codogno, sono le prime

ad aver curato il paziente 1 italiano.

- Maurizio Cecconi, professore di anestesia e cure intensive

all’Università Humanitas di Milano, è stato definito da Jama (il

giornale dei medici americani) uno dei tre eroi mondiali della

pandemia.

- Mariateresa Gallea, Paolo Simonato, Luca Sostini sono I tre

medici di famiglia di Padova che volontariamente si sono recati

in piena zona rossa per sostituire i colleghi di Vò Euganeo

messi in quarantena.

- Don Fabio Stevenazzi del direttivo della Comunità pastorale

San Cristoforo di Gallarate (VA) è tornato a fare il medico

presso l’Ospedale di Busto Arsizio.

- Fabiano Di Marco, primario di pneumologia all’Ospedale Papa

Giovanni XXIII di Bergamo ha raccontato la tragica situazione

della città e dell’ospedale.

- Monica Bettoni, ex senatrice e Sottosegretaria alla Sanità,

medico in pensione, ha deciso di tornare in corsia a Parma.

- Elena Pagliarini è l’infermiera di Cremona ritratta nella foto

diventata simbolo dell’emergenza coronavirus. Positiva, è

guarita.

- Marina Vanzetta, operatrice del 118 di Verona, ha soccorso una

anziana donna e le è stata accanto fino alla morte.

- Giovanni Moresi, autista soccorritore di Piacenza Soccorso

118, ha offerto una testimonianza del ruolo degli autisti

soccorritori del 118.

- Beniamino Laterza, impiegato presso l’Istituto di vigilanza

"Vis Spa» e presta servizio nell’ospedale Moscati di Taranto,

presidio Covid.

- Del Team presso l’Istituto Nazionale Malattie Infettive

Lazzaro Spallanzani di Roma - struttura di eccellenza della

sanità pubblica fanno parte: Maria Rosaria Capobianchi, a capo

del team che ha contribuito a isolare il virus.

- Concetta Castilletti, responsabile della Unità dei virus

emergenti.

- Francesca Colavita, Fabrizio Carletti, Antonino Di Caro, Lucia

Bordi, Eleonora Lalle, Daniele Lapa, Giulia Matusali, biologi.

- Nel team di ricerca dell’ospedale Sacco e dell’Università

degli Studi di Milano, poli di eccellenza nell’ambito del

sistema sanitario e di ricerca nazionale:

Claudia Balotta a capo del team, ora in pensione. Nel 2003 aveva

isolato il virus della Sars. Gianguglielmo Zehender, professore

associato. Arianna Gabrieli, Annalisa Bergna, Alessia Lai,

Maciej Stanislaw Tarkowski ricercatori.

- Ettore Cannabona Comandante della Stazione dei Carabinieri di

Altavilla Milicia (Palermo), ha devoluto in beneficenza l’intero

stipendio mensile.

- Bruno Crosato in rappresentanza degli Alpini della Protezione

civile del Veneto che hanno ripristinato in tempi record 5

ospedali dismessi della regione.

- Mata Maxime Esuite Mbandà, giocatore per il Zebra Rugby Club

