Coronavirus, in provincia altri 20 contagi

CREMONA (2 maggio 2020) - In provincia di Cremona i contagiati da Covid-19 salgono a 6088: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 20 nuovi casi. Il numero totale dei decessi nel nostro territorio è salito a 1.023. Si tratta di 22 vittime in più rispetto all'ultimo dato fornito il Primo maggio dalla Regione ma non è un dato relativo alle ultime 24 ore. I 22 morti in più della provincia di Cremona fanno parte di un dato più ampio - su base regionale +282 vittime - che sono i decessi relativi all'aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia e che, in questo caso, è relativo a tutto aprile. Specificato questo, il numero totale dei morti per l'epidemia di Coronavirus in Lombardia è di 14.189. Mentre si registrano ancora 533 nuovi positivi, continua il calo dei ricoverati in Terapia intensiva (-18) e quello dei pazienti nei reparti di Medicina (-99).

Bollettino odierno /ieri/oggi:

Contagi 76469/77002+ 533

Ricoveri non TI 6628/6529 - 99

Ricoveri TI 563/545 - 18

(*) Decessi 13860/14189 +329

I decessi di oggi effettivi sono 47, i 282 in aggiunta sono relativi all’aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia e che, in questo caso, è relativo a tutto aprile.

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 11360/11934 + 34

BS 12929/12999 + 70

CO 3271/3293+ 22

CR 6068/6088+ 20

LC 2277/2290+ 13

LO 2994/3017+ 23

MB 4729/4745+ 16

MI 19701/19950 + 249 di cui mi citta 115

MN 3185/3194 +16

PV 4416/4456 + 40

SO 1181/1181+ 0

VA 2705/2715 + 10

In fase di verifica 1680

Tamponi effettuati oggi: 13058.