Tartaruga ferita, pronto intervento dei Carabinieri forestali

CREMONA (2 maggio 2020) - Provvidenziale e risolutivo è stato l'intervento della pattuglia dei Carabinieri Forestali della Stazione di Crema impegnata il 30 aprile in attività di emergenza ambientale sull'esteso territorio provinciale.

Un cittadino infatti segnalava al Comando Gruppo Carabinieri Forestali di Cremona che in via Giuseppina sul ciglio della strada c'era un esemplare di Tartaruga di terra immobile, ferito e con carapace spezzato in più punti ma, fortunatamente ancora vivo; con molta probabilità era stato investito da un veicolo in transito. Si trattava di un esemplare di Testudo Hermanni, impaurito e con profonde ferite. La tartaruga è stata prontamente soccorsa ed affidata per le cure del caso a una Clinica Veterinaria di Cremona specializzata.

La buona notizia è che il giovane maschio di Testudo Hermani, di circa 10 anni a cui è stato dato il nome di Tetris, già il giorno dopo riusciva di nuovo a muoversi sulle proprie zampette questo grazie alle tempestive cure e alla parziale ricostruzione del carapace attraverso speciali resine (come si vede nella foto qui sopra). Non è ancora fuori pericolo perché a rischio di infezioni. L'animale, sprovvisto dell'obbligatorio microchip identificativo, e quindi non legalmente detenuto, con molta probabilità era fuggito dal proprietario non per forza vicino al luogo del rinvenimento in quanto, soprattutto conseguentemente al risveglio primaverile, le Testudo, - che non sono animali stanziali - tendono a fuggire dai luoghi di detenzione per esplorare il territorio e, contrariamente a quanto si possa pensare possono percorrere anche 300 metri in un'ora.

E' opportuno ricordare che, l'omissione di soccorso di animali feriti è un illecito amministrativo sanzionato fino a 1.658 euro come da Legge n. 120 del 2010

Le “Testudo Hermanni” sono tartarughe terrestri protette dalla Convenzione di Washington Cites del 1973 che prevede divieti, limitazioni e controlli sul commercio degli esemplari oltre a prevenire e contrastare il prelievo diretto in natura. Anche la sola detenzione necessita di regolare certificazione Cites: per questa ragione, su tutto il territorio nazionale sono dislocati oltre 50 uffici CITES dell Arma dei Carabinieri che rilasciano mediamente circa 80.000 certificati l'anno, (riguardanti animali riprodotti in cattività, ma anche zanne ed oggetti in avorio di elefante, articoli in pelle di rettile, tessuti e pellicce pregiati, piante ornamentali, legname e prodotti derivati dal legno) e sono quotidianamente impegnati in attività di verifica ed intelligence.