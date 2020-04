Coronavirus, un morto e altri 30 contagi in provincia di Cremona

CREMONA (29 aprile 2020) - Trenta nuovi contagi in provincia di Cremona che portano il numero totale a 6.023. Un lieve aumento rispetto a ieri quando erano stati 22, ma dato tutto sommato buono considerato che a livello regionale sono stati processati 14.472 tamponi. Drasticamente ridotto anche il numero dei decessi, uno nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza, il nostro territorio ha perso 991 persone.

E sono confortanti anche i numeri della Lombardia con 786 casi positivi in più e 104 decessi in un giorno. Continua il calo dei ricoverati (-21) e delle persone in terapia intensiva (-160).

Si conferma il calo dei malati per coronavirus anche in Italia. Sono 104.657, 548 meno di ieri; 27.682 le vittime, con un incremento di 323 in un giorno; guariti oltre 70mila, 2.311 più di ieri. 1.795 in terapia intensiva, 68 in meno.

La situazione in Lombardia (ieri/oggi)

Contagi 74348/75134 + 786

Ricoveri non TI 7280/7120 -160

Ricoveri TI 655/634 - 21

Decessi 13575/13679 + 104

I casi per provincia (ieri/oggi)

BG 11196/11291 +95

BS 12691/12806 + 115

CO 3154/3207 +53

CR 5993/6023 + 30

LC 2248/2265 +17

LO 2947/2959 +12

MB 4637/4674+ 37

MI 18837/ 19121+ 284

MN 3156/3131 (+25)

PV 4228/ 4280+ 52

SO 1141/ 1143+ 2

VA 2568/2619+ 51

In fase di verifica 1590

Tamponi effettuati: 14.472

I contagiati in provincia di Cremona

CREMONA 1.416

CREMA 493

CASTELLEONE 243

CASALMAGGIORE 237

SORESINA 220

CASALBUTTANO ED UNITI 140

PIZZIGHETTONE 128

CASTELVERDE 122

PANDINO 105

SAN BASSANO 100

VESCOVATO 99

SOSPIRO 98

RIVOLTA D'ADDA 98

OFFANENGO 95

ROBECCO D'OGLIO 82

SONCINO 80

CINGIA DE' BOTTI 79

TRIGOLO 76

OSTIANO 68

PERSICO DOSIMO 64

SERGNANO 58

VAILATE 56

ANNICCO 54

CASALMORANO 52

ROMANENGO 51

RIPALTA CREMASCA 50

BAGNOLO CREMASCO 50

PIADENA DRIZZONA 48

MONTODINE 44

AGNADELLO 41

SAN GIOVANNI IN CROCE 40

BONEMERSE 39

VAIANO CREMASCO 37

SESTO ED UNITI 37

SCANDOLARA RAVARA 37

CORTE DE' FRATI 36

ACQUANEGRA CREMONESE 35

PIANENGO 33

GUSSOLA 33

CASALETTO VAPRIO 32

TRESCORE CREMASCO 32

SPINO D'ADDA 31

ISOLA DOVARESE 31

SPINADESCO 31

DOVERA 28

MADIGNANO 28

GERRE DE' CAPRIOLI 27

GADESCO PIEVE DELMONA 26

MARTIGNANA DI PO 26

MALAGNINO 26

PADERNO PONCHIELLI 26

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 26

CAPERGNANICA 25

STAGNO LOMBARDO 24

SOLAROLO RAINERIO 24

PALAZZO PIGNANO 23

POZZAGLIO ED UNITI 23

SAN DANIELE PO 23

RIVAROLO DEL RE ED UNITI 23

IZANO 22

PIEVE SAN GIACOMO 21

PIEVE D'OLMI 20

PESCAROLO ED UNITI 20

GABBIONETA BINANUOVA 20

FIESCO 20

FORMIGARA 19

OLMENETA 19

GRONTARDO 17

QUINTANO 17

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 17

CREDERA RUBBIANO 17

CHIEVE 17

BORDOLANO 16

CAPRALBA 16

CAMISANO 16

CICOGNOLO 16

CALVATONE 16

RIPALTA ARPINA 16

TORRE DE' PICENARDI 15

CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 14

MONTE CREMASCO 14

MOTTA BALUFFI 13

SPINEDA 13

AZZANELLO 13

CROTTA D'ADDA 13

CREMOSANO 13

CASALETTO CEREDANO 12

RICENGO 11

CAPPELLA CANTONE 11

SALVIROLA 11

SCANDOLARA RIPA D'OGLIO 10

TORRICELLA DEL PIZZO 9

GENIVOLTA 9

PIERANICA 9

GOMBITO 8

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 6

CELLA DATI 6

CASALETTO DI SOPRA 6

MOSCAZZANO 6

CASTELDIDONE 5

CAPPELLA DE' PICENARDI 5

VOLONGO 5

TICENGO 5

SAN MARTINO DEL LAGO 5

CAMPAGNOLA CREMASCA 4