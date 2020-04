Don Lino: «Gesto sacrilego contro la casa di Dio, digiunate con me»

GALLIGNANO (26 aprile 2020) - Don Lino Viola, questa mattina durante la messa delle 10 nella parrocchia di Gallignano, ha indetto una «supplica di riparazione» in seguito all'interruzione della messa da parte dei carabinieri che gli avevano contestato una violazione del DPCM in materia di emergenza sanitaria. Il don per «riparare al gesto sacrilego commesso domenica 19 aprile contro la casa di Dio» ha chiesto ai suoi parrocchiani di digiunare nella giornata di giovedì 30 aprile. I viveri raccolti nella parrocchiale verranno donati alla Caritas zonale.

[GUARDA IL VIDEO]

