Scuole, la psicologa sul web per tutta la famiglia

SONCINO (19 aprile 2020) - Ansia, insicurezza, stress o semplici problemi coi compiti, ma anche la voglia di avere qualche informazione in più su come controllare i bimbi a casa o come gestire una classe, fino a dilemmi più profondi, dal lutto alla lontananza dei cari: per tutto questo, adesso, basta un click. Sì, perché il Giovanni XXIII, istituto che raggruppa cinque scuole tra il borgo e Genivolta, ha messo a disposizione lo sportello psicologico anche da casa. Possono usufruirne, sempre e gratuitamente, docenti, alunni e genitori. Il servizio è offerto dallo Studio di Psicologia di Crema e la responsabile è Michela Serina.

