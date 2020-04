Coronavirus: in provincia calano i contagi, 8 nuove vittime

CREMONA (17 aprile 2020) - Sono 40 i nuovi contagi in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. E nello stesso arco di tempo si sono registrate 8 vittime che portano il totale dei deceduti a 888. Il trend dei contagi si conferma in calo anche in Lombardia dove i nuovi positivi sono poco più di mille. A fronte di un numero di decessi ancora alto, 243 nella regione, interessante il continuo calo di ricoverati nelle Terapie intensive che, dopo settimane, in Lombardia è sceso sotto i mille.

