Coronavirus: Fontana, riapertura il 4 maggio con ok scienza

MILANO (17 aprile 2020) - «Nell’ipotesi in cui l’evoluzione del virus dovesse andare in senso positivo e ci fossero le condizioni, noi il 4 maggio dovremo essere pronti per la riapertura, purché non prescinda mai dalla sicurezza dei nostri cittadini e lavoratori». Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, in collegamento con Mattino Cinque. «La condizione ineludibile per parlare di riapertura è che ci sia il via libera della scienza. Se la scienza ci dirà bisogna stare chiusi staremo chiusi, però allo stesso tempo non possiamo farci trovare impreparati», ha aggiunto Fontana.

Nella cabina di Regia con il Governo per la 'fase due' dell’emergenza Covid «io credo che ogni Regione debba presentare il proprio progetto, le proprie idee, che ci si debba confrontare», ha spiegato il presidente Fontana. «E' la stessa cosa che avviene oggi con il tavolo che ho convocato, dove ci saranno tutti i componenti della nostra regione, economiche, sindacali, culturali, delle università. Qui ascolteremo le esigenze e i pareri di tutti e poi faremo sintesi» ha detto Fontana parlando degli Stati generali per il patto dello Sviluppo in programma questa mattina a Palazzo Lombardia. «Altro argomento su cui bisogna iniziare a ragionare - ha aggiunto il governatore - è quali sono gli interventi che la Regione e lo Stato dovranno promuovere per agevolare la ripresa economica. Sono tanti gli argomenti da affrontare».

