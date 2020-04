Coronavirus, in provincia altri 37 morti e impennata dei contagi: 227

CREMONA (14 aprile 2020) - Un'altra impennata dei contagi in provincia di Cremona: nelle ultime 24 ore ben 227 nuovi casi di positività al Covid-19 e ora il totale è di 5.172 contagi. In Lombardia i nuovi contagiati sono 1.012 (61.326). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 241, un numero che porta il totale a 11.142. In provincia di Cremona i decessi sono stati 37, il totale complessivo sale così a 858.

