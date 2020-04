Donazioni, ora si punta ai 4 milioni di euro: il nemico non è ancora sconfitto

CREMONA (7 aprile 2020) - Il cuore della bontà ha rallentato i suoi battiti. Dopo lo slancio iniziale, le donazioni per sostenere l’opera di mutuo soccorso dell’Associazione «Uniti per la provincia di Cremona» hanno subìto un rallentamento. All’appello mancano tante importanti realtà cremonesi e cremasche. Gli ospedali di Cremona, Crema e Casalmaggiore, i soccorritori e le strutture socio-sanitarie del territorio hanno ancora bisogno di aiuto in questa battaglia contro il Coronavirus. Il nemico non è ancora stato sconfitto. Il progetto dell’Onlus comunque non si ferma, e ad alimentarlo è la generosità di cittadini, imprese, società, enti e amministrazioni comunali. Sul conto corrente il nuovo dato registrato è pari a 3.645.072,49 grazie alle nuove 115 donazioni. Il prossimo obiettivo dei 4 milioni è alla portata e se il cuore della bontà dovesse tornare a battere forte non tarderà a essere centrato.

Il territorio sta rispondendo alla grande nella lotta contro il Coronavirus, utilizzando il prezioso strumento costruito da Fondazione Arvedi-Buschini, Libera Associazioni Agricoltori, Coldiretti, Associazione Industriali, Apindustria, Confartigianato Cremona, Autonoma Artigiani Crema, Libera Artigiani Crema, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Confcommercio e Confcooperative.

Per chi desiderasse avere informazioni sulle donazioni può inviare una mail a uniticr@gmail.com

Per effettuare una donazione IBAN: IT13Z0845411404000000231085