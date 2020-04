Coronavirus a Trigolo: «Dipendenti malati, a rischio l’assistenza ai nostri ospiti»

TRIGOLO (4 aprile 2020) - Parla da medico ma anche da manager. E da presidente della Milanesi-Frosi, Augusto Farina lancia un appello urgente al prefetto, sollecitando le autorità a fronteggiare in anticipo una nuova emergenza che rischia di travolgere e mettere in ginocchio le case di riposo: «Il personale è ridotto ai minimi termini. Siamo disperati e parlo in generale, non solo per la mia struttura. Il 30-40 per cento dei dipendenti è a casa in malattia e, se la situazione attuale dovesse persistere, presto potremmo non essere più in grado di coprire i turni. Al prefetto chiedo di fare da raccordo con Ats e Regione per individuare figure professionali da mettere a disposizione delle Rsa. Si era parlato, qualche settimana fa, della possibilità di attingere risorse dalla Croce Rossa ma non si è saputo più niente. A questo punto una proposta la avanzo io: se negli ospedali la pressione non è più quella asfissiante dei giorni scorsi, perché non dirottare qualche medico, ma soprattutto infermieri e personale sanitario alle strutture per anziani? Penso alla delegazione cubana arrivata a Crema ma non solo».





