Coronavirus, in Lombardia tornano a salire i contagi

MILANO (26 marzo 2020) - I contagi in Lombardia tornano a salire in modo allarmante: si è registrato un incremento di 2.543 casi per un totale che arriva a 34.889. Altissimo il numero dei decessi: 387 per un totale in regione di 4.861.

In provincia di Cremona sono stati registrati altri 214 casi e il totale è di 3.370.

Bollettino odierno

Ieri/oggi:

Contagi 32346/34889 + 2543

Ricoveri non TI 10026/10681 +655

Ricoveri 1236/ n.d.

Decessi 4474/4861 + 387

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 7072/7458 + 386

BS 6597/6931 + 334

CO 706/762 + 56

CR 3156/3370 + 214

LC 1076/1159 + 83

LO 1884/1968 + 84

MB 1587/1750 + 163

MI 6074/6922. + 848

MN 1176/1250 + 74

PV 1578/1685 + 107

SO 284/325 + 41

VA 468/502 + 34

e 807 in corso di verifica

