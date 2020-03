VIDEO Coronavirus, Gallera: "Cresce il numero dei guariti"

"In Lombardia crescono in maniera significativa coloro che sono guariti dal Covid-19. I pazienti dimessi dagli ospedali sono arrivati a quota 7.839 con una crescita di 1.501 in un giorno". L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, è partito dando questa buona notizia durante il punto stampa sull'emergenza Coronavirus in diretta Facebook. Gallera ha anche annunciato che 37 respiratori sono stati collocati nelle nostre strutture ospedaliere grazie alla Croce Rossa consentendo l'aumento dei posti per le terapie intensive.