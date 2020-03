Coronavirus, Degli Angeli: "La Regione invii subito i respiratori anche a Cremona, Crema e Casalmaggiore"

CREMONA (17 marzo 2020) - “Apprendiamo che questa mattina la Croce rossa italiana ha fornito 20 nuovi respiratori alla Lombardia. Lo stesso assessore Gallera ha dichiarato che ne arriveranno altri 200 grazie alla Protezione civile. Lo Stato c’è e sta affrontando con serietà l’emergenza. Contiamo che questi dispositivi salvavita siano al più presto operativi e che siano distribuiti ai presidi pubblici in maggior sofferenza, a partire dalle province più colpite dal Coronavirus. I nostri medici, infermieri e lombardi stanno facendo un sacrificio enorme, la Lombardia garantisca un utilizzo efficiente ed efficace dei presidi sanitari in arrivo. Ora non ci sono più scuse. Basta temporeggiare, Regione invii subito macchinari anche Crema, Cremona e Casalmaggiore ”, così Marco Degli Angeli, consigliere regionale M5S Lombardia.

