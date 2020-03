Linea Gestioni: informazioni utili per la raccolta porta a porta

CREMONA (17 marzo 2020) - Linea Gestioni sta mettendo in campo ogni energia per garantire ai Comuni nei quali opera l’erogazione dei servizi di igiene urbana, in un contesto di straordinarietà che richiede ogni giorno uno sforzo organizzativo notevole. Col fine di dare alcune informazioni utili sia a tutti i cittadini che – sulla base delle disposizioni vigenti – si trovano in casa, sia a chi – positivo al tampone o in quarantena obbligatoria – deve gestire alcuni aspetti relativi alla raccolta differenziata per la sicurezza propria e degli operatori del servizio, Linea Gestioni ha realizzato una veloce informativa (allegata): è online sui social e sul sito di Linea Gestioni www.linea-gestioni.it, a disposizione di enti e realtà territoriali per la più ampia diffusione.

Un piccolo vademecum che nella prima parte elenca alcune informazioni legate al proprio servizio di raccolta differenziata, mentre nella seconda riporta buone pratiche nella gestione della raccolta differenziata come indicate dall’Istituto Superiore di Sanità.

Nei Comuni serviti, Linea Gestioni ricorda che: Le raccolte porta a porta sono tutte garantite secondo i calendari di ciascun Comune disponibili sul sito www.linea-gestioni.it o sull'app "rifiutiamo". Per sapere come raccogliere e conferire correttamente i rifiuti in questa fase di emergenza sanitaria, sono utili le regole elaborate sulla base delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità.

L'accesso alle Piattaforme e ai Centri di Raccolta è subordinato alle indicazioni ministeriali che vietano assembramenti e impongono il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro. Si invitano i cittadini a recarsi presso le Piattaforme e i Centri di Raccolta solo se strettamente necessario.

Rimangono infine a disposizione dei cittadini, per ogni dubbio o chiarimento, i consueti canali di contatto web e telefonici (Numero Verde 800.904858; mail: info@linea-gestioni.it)

Linea Gestioni conferma il proprio quotidiano impegno a fianco delle Amministrazioni Comunali, dei cittadini e delle famiglie delle comunità locali servite, certa della loro collaborazione.

