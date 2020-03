Coronavirus, chiusura dell'ufficio passaporti e licenze

CREMONA/CREMA (14 marzo 2020) - A seguito delle ultime direttive ministeriali per il contenimento del contagio da Covid-19, gli Uffici Passaporti e Licenze della Questura di Cremona e del Commissariato di Crema resteranno chiusi al pubblico sino al 3 aprile prossimo. Situazioni di assoluta urgenza ed indifferibilità, in considerazione delle prescrizioni riguardanti gli spostamenti da e per il territorio nazionale e all’interno di questo, potranno essere comunicate al numero di telefono 0372 488524.

