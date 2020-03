Fondazione Comunitaria di Cremona dona 50 mila euro

CREMONA (14 marzo 2020) - Tra i tanti che hanno già donato, c'è Fondazione Comunitaria di Cremona che - con il supporto di Fondazione Cariplo - ha pensato di intervenire a favore della nuova onlus «Uniti per la provincia di Cremona» stanziando 50 mila euro: «Aderiamo con tutte le nostre possibilità - chiarisce Cesare Macconi, presidente della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona -. Da sempre siamo vicini alle persone in difficoltà e mai come questa volta siamo tutti in difficoltà. Troveremo il modo di muoverci anche in seguito a favore di tutti coloro che avranno necessità».

La raccolta fondi «Uniti per la provincia di Cremona» - promossa da Fondazione Arvedi - Buschini, Libera Associazione Agricoltori, Coldiretti, Associazione Industriali, Confartigianato Cremona e Autonoma Artigiani Crema, Libera Artigiani di Crema, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Confcommercio e Confcooperative - nella sola giornata di venerdì 13 era già arrivata a 262.360 euro, risorse destinate ai tre ospedali della provincia, il Maggiore di Cremona, quello di Crema e l'Oglio Po di Casalmaggiore.

