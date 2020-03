Coronavirus, Confagri: sosteniamo latte e derivati e condanniamo le speculazioni

ROMA (14 marzo 2020) - “E’ positiva la proposta del ministro Bellanova, di destinare 6 milioni di euro all’acquisto di latte UHT - prodotto da latte crudo raccolto nel periodo di maggiore crisi - per i più bisognosi, evitando lo spreco alimentare, poiché allenta la pressione sul latte fresco e sulle Dop, tra cui la mozzarella di bufala”. Lo afferma Confagricoltura, da sempre attiva nel sostenere la filiera del latte, a commento dell’iniziativa annunciata ieri dal Mipaaf per tamponare l’emergenza del comparto, anche alla luce degli episodi speculativi segnalati in diverse regioni in questi giorni ai danni delle aziende agricole in cui si stanno verificando problemi di collocazione del prodotto e di ritiro della materia prima, con evidenti cali di quotazioni.

Confagricoltura ritiene fondamentale, in questa fase, promuovere il consumo di latte di formaggi, così come andranno adottate ulteriori misure, già allo studio del Mipaaf, che possano permettere all’intera Filiera di continuare a produrre in una situazione di emergenza, garantendo cibo di alta qualità e sicuro.

