Coronavirus, controllati dai Cc 252 cittadini

CREMONA (14 marzo 2020) - Prosegue l’attività di controllo dei Carabinieri in tutta la provincia al fine di verificare l’osservanza delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Ad oggi ammontano a 252 le persone controllate dai militari, che ne hanno deferite 51 per la violazione del Dpcm, con accessi in ventotto esercizi pubblici riscontrando in un’occasione la violazione del dispositivo da parte del titolare che è stato sanzionato penalmente ed amministrativamente.

In particolare i militari del Comando Stazione di Montodine nel pomeriggio di ieri 13 marzo, a seguito di segnalazione, in una abitazione di quel centro sorprendevano 4 giovani, 3 minorenni ed uno di 19 anni, riunitisi per la consumazione di sostanza stupefacente di tipo marijuana. I militari, procedevano a perquisizione personale e domiciliare rinvenendo 115,21 grammi di marijuana ed un bilancino elettronico, che veniva posto sotto sequestro, denunciando il maggiorenne in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. A carico dei tre minori è invece scattata la denuncia al Tribunale per i Minorenni di Brescia per l’inosservanza delle misure di contrasto al Covid 19. Sono altresì stati tutti segnalati, quali assuntori di sostanze stupefacenti, alla Prefettura di Cremona.

