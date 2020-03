La sfida più difficile? Stare vicini ai vecchi... da lontano

Hanno i capelli bianchi, radi e sottilissimi. Hanno le mani magre, con le vene in evidenza e le dita storpiate dall’artrite. Hanno il volto segnato dalle rughe. E gli occhi sbarrati dalla paura. Se non hanno la fortuna di vivere in una residenza sanitaria assistita (lusso che si possono permettere in pochi), trascorrono il tempo da soli, a casa, traballanti pendolari fra il letto e la poltrona, il bagno e la cucina. «Parlano» da soli. O con la tv. Hanno lo sguardo perso, fisso su un orizzonte sfuocato, e gli appuntamenti con la tavola a cadenzare il ritmo di giornate sempre più cupe, nonostante il sole che splende là fuori: latte e biscotti a colazione, petto di pollo e verdura a pranzo, una minestrina «per scaldare lo stomaco» all’ora di cena. Dopo gli ottanta, la vita è fatta di piccole cose, gesti lenti e grandi silenzi. Tutti insieme sono un esercito. Uno per uno sono soldati allo sbando. Uomini soli. Donne sole. Vecchi soli. Paracarri piantati in un mondo che corre a ritmo vertiginoso, insostenibile per loro. Uno a uno, sono perle senza collana, granelli di sabbia davanti a un mare in tempesta, mai così instabile e minaccioso. Al ventesimo giorno di emergenza Coronavirus i vecchi - perché così si chiamano, che anziani è solo una forma di cortesia - sono l’anello più debole della catena. Lo dice la macabra contabilità dei lutti, ma soprattutto lo certificano le linee guide delle autorità sanitarie per anestesisti e rianimatori: priorità di cura «a chi ha più probabilità di sopravvivenza e a chi può avere più anni di vita salvata». L'età è diventata all’improvviso una linea di confine: un prezioso lasciapassare per chi ha tutta la vita davanti; una condanna virtuale per chi ha smesso di contare gli anni, perché sono già abbastanza, e si ritrova all’improvviso senza rete, allo scoperto, in fondo alla fila. I più giovani in salvo, i vecchi abbandonati al loro destino. È una legge della natura, ma portata alle estreme conseguenze. E tanto basta ai nostri nonni per sentirsi di punto in bianco oltre le linee nemiche: esposti, senza protezione, senza nessuno a coprir loro le spalle. Dev’essere una sensazione devastante. Un vero paradosso: proprio loro che in gioventù hanno conosciuto gli orrori della guerra - strazio risparmiato a tutte le generazioni successive - ora più degli altri devono vivere isolati, barricati in casa, al riparo dal virus come un tempo cercavano rifugio dalle bombe ogni volta che sentivano suonare la sirena. In una simile condizione, senza un adeguato supporto basta poco perché i nostri vecchi rischino la resa nervosa, il crollo psicologico, la deriva emotiva. Un rischio enorme, che può essere contrastato in un solo modo: facendo sentire loro che in realtà non sono soli. Che possono contare su di noi, figli e nipoti. Che la società non li dimentica, non li emargina, non li «sacrifica». Perché invecchiare è una fortuna, ma non può mai diventare una colpa. Il problema è che bisogna essere vicini... a distanza. Sembra un paradosso, ma oggi il più grande regalo che possiamo fare ai nostri genitori e ai nostri nonni è assisterli da lontano. Magari con dieci telefonate al giorno, ma riducendo al minimo indispensabile - se non addirittura allo zero - i contatti ravvicinati. Perché ognuno di noi è un potenziale untore, un portatore sano, un positivo asintomatico. E rischia di far entrare il virus nella casa-rifugio di chi è più esposto al contagio. Per questo stesso motivo da giorni le Rsa e le case di riposo di tutta la provincia hanno chiuso le porte ai parenti: niente visite. Sembra un atto di crudeltà, è invece il più grande gesto di responsabilità che possiamo compiere verso chi è più fragile e a rischio. Come l’appello a non uscire di casa che ripetiamo tutti da giorni e che i vecchi per primi - nella loro saggezza - devono ascoltare. Purtroppo, non sempre è così: qualcuno - forse perché non informato a sufficienza dei rischi che corre, escluso com’è dalla comunicazione digitale e dai social tanto diffusi fra i giovani - continua a uscire di casa, vuole andare al bar o magari cerca soltanto conforto in una visita al cimitero. Senza rendersi conto di partecipare a una drammatica roulette russa. Anche per questo l’appello ai più anziani perché restino in casa è stato rilanciato ieri con grande passione e fermezza dal sindaco di Cremona ed è stato portato casa per casa dagli agenti di Polizia Locale attraversando i quartieri della città con il megafono sul tetto dell’auto di servizio. Proteggere i vecchi - assisterli, rifornirli di tutto ciò che hanno bisogno, rassicurarli, sostenerli emotivamente e psicologicamente, non farli mai sentire soli - è oggi il nostro dovere più grande, il minimo che dobbiamo a chi ci ha regalato la democrazia, lo sviluppo, la libertà e il benessere di cui godiamo da più di settant’anni. Poi, appena questa emergenza sarà finita, potremo correre ad abbracciarli. Con più forza che mai. Con tutta la voglia accumulata durante la quarantena. Con tutto l’amore che abbiamo. Sperando di “ritrovarne” il maggior numero possibile, perché ‘sto maledetto Coronavirus non ci può portar via chi ci ha dato la vita e merita la massima attenzione e il massimo rispetto. Forza, nonni! Forza, vecchi! Siamo tutti con voi...