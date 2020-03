Coronavirus, «Proteggetevi e non uscite»

CREMONA (11 marzo 2020) - «Mi auguro che l’Italia possa presto lasciarsi alle spalle l’emergenza Coronavirus. Sono emotivamente legato a Cremona e al vostro Paese, ci ho studiato e mi sono formato da voi. Ne uscirete, come ne stiamo uscendo noi». E’ sinceramente commosso e coinvolto Gao Tong Tong, il direttore della sezione di liuteria del Conservatorio di Pechino che attraverso WhatsApp contatta il giornale per tenere forti i legami con la sua città, la città di Stradivari. «Mi piace potervi portare la mia testimonianza perché vedo quello che sta accadendo in Italia. Noi, forse, ne stiamo uscendo. Credo che la virulenza della malattia dalle vostre parti sia legata a atteggiamenti un po’ leggeri, che mi permetto di sottolineare in base all’esperienza di questi mesi». «Qui i casi sono pochissimi. Mi sento un po’ cremonese. Vi scongiuro, non sottovalutate il virus».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO