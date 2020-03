Coronavirus, la diffusione in dodici giorni

CREMONA (7 marzo 2020) - Nella conferenza stampa quotidiana di ieri di Regione Lombardia sono state mostrate le cartine del contagio in Lombardia dal 22 febbraio al 5 marzo.

Quella di ieri è stata un’altra giornata difficile per la provincia di Cremona sul fronte Coronavirus. Il numero dei morti è salito a diciotto, dopo il decesso di un’anziana di Annicco, terza vittima di quel paese. Aumentano i contagiati, che ieri hanno raggiunto quota 451, vale a dire 45 in più rispetto a giovedì e 118 in più rispetto a mercoledì. Nel contempo, lievita però anche il numero dei pazienti per i quali sono state decise le dimissioni dai presidi medici. Sono decine. Sintomi spariti e tutti a casa, in attesa che il test risulti negativo. Gli ospedali di Cremona e Crema restano sotto assedio. «Ottanta accessi al Pronto soccorso solo oggi (ieri, ndr) al Maggiore di Cremona e sessanta, dopo gli ottanta di giovedì, all’ospedale di Crema», ha detto l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. In Lombardia i contagiati sono 2.612, 135 i decessi, tutte persone anziane con quadro clinico già compromesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO