Coronavirus, la diagnosi di Mattia fatta da un'anestesista cremonese

CREMONA (6 marzo 2020) - Annalisa Malara, 38 anni, anestesista di Cremona, è il medico dell’ospedale di Codogno che ha intuito che Mattia era stato attaccato dal Coronavirus. In poche ore lui si è trasformato nel paziente 1 in Italia e lei ha scoperto di essere il medico che ha individuato il focolaio italiano: «Quando un malato non risponde alle cure normali, all’università mi hanno insegnato a non ignorare l’ipotesi peggiore. Mattia si è presentato con una polmonite leggera, ma resistente ad ogni terapia nota. Ho pensato che anch’io, per aiutarlo, dovevo cercare qualcosa di impossibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO