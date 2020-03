In mensa a scuola col pasto da casa: 'Si può'

QUINTANO (6 marzo 2020) - Gli alunni della scuola elementare di Pieranica-Quintano, plesso facente capo all’istituto comprensivo di Trescore Cremasco, potranno pranzare consumando il pasto portato da casa nel salone-refettorio (la sala polifunzionale di Quintano) assieme ai loro compagni iscritti al servizio-mensa istituzionale.

Lo stabilisce un decreto firmato da Sergio Santoro, presidente del Consiglio di Stato, organo al quale quattro famiglie quintanesi iscritte al progetto di mensa alternativa «Pasto da casa» organizzato dall’associazione di volontariato «Il buon cibo» hanno presentato ricorso contro la sentenza del Tar di Brescia che aveva respinto le loro istanze giudicando legittimo il diniego al pasto da casa espresso dal consiglio dell’istituto comprensivo di Trescore in due diverse delibere datate maggio e giugno dello scorso anno. Rappresentate dall’avvocato torinese Giorgio Vecchione, le quattro famiglie hanno chiesto in via preventiva il pronunciamento del presidente del Consiglio di Stato su questa vicenda, in attesa della riunione dell’organo collegiale per la discussione del ricorso fissata per il prossimo 26 marzo.

