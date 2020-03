Il contagio accelera fra città e provincia: in un solo giorno da 136 a 214 casi

CREMONA (2 marzo 2020) - Erano 136 sabato e sono diventati 214 ieri, i casi positivi al Coronavirus registrati in provincia di Cremona. L’aggiornamento dei dati lo ha fornito l’assessore regionale Giulio Gallera durante la consueta conferenza stampa a Palazzo Lombardia a cui si è collegato in video il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. In regione sono 984 i casi positivi su un totale di 6.879 tamponi effettuati; i ricoverati non in terapia intensiva sono 406, quelli in terapia intensiva 106; in isolamento domiciliare ci sono 375 persone, mentre i dimessi e trasferiti al domicilio sono 73. I decessi di persone con un quadro medico già compromesso sono 31. A livello nazionale si registra un aumento significativo di 528 ammalati nelle ultime ore, arrivati ad oltre 1.500 mentre, con altri 12 decessi, il numero totale dei morti sale a 34. Ma ci sono anche nuove guarigioni, che ora sono in tutto 83.

I responsabili delle strutture private convenzionate con il nostro sistema sanitario regionale si sono detti favorevoli a collaborare per gestire la presa in carico dei pazienti affetti da Coronavirus. Già oggi 14 medici affiancheranno i colleghi delle strutture pubbliche.

La Regione inoltre ha annunciato: «Stanziati 40 milioni per le aziende ospedaliere».

