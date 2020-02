Regolare l'attività degli uffici provinciali

CREMONA (26 febbraio 2020) - L’attività degli uffici provinciali sta procedendo regolarmente per assicurare i servizi alla comunità ed adeguato supporto ai Comuni. Sono state individuate anche specifiche modalità organizzative e operative per evitare un eccessivo affollamento oltre al rafforzamento dell’igienizzazione degli spazi. In particolare, al fine di garantire un’efficace erogazione dei Servizi al Lavoro, seppur nel complesso contesto attuale, si informa che da oggi (mercoledì 26 febbraio) sono state adottate le seguenti modalità:

l’accesso agli sportelli sarà subordinato ad un preventivo appuntamento concordato attraverso contatto telefonico o via e-mail, secondo una programmazione che eviti una prolungata attesa di più persone contemporaneamente presso il Centro per l’Impiego;

si chiede cortesemente agli utenti di presentarsi agli appuntamenti personalmente senza accompagnatori, salvo casi eccezionali (disabili con gravi problemi di mobilità o altro);

le seguenti pratiche potranno essere gestite dagli operatori del Centro per l’Impiego attraverso contatto telefonico o via e-mail. DID NASpI: tenuto conto che la domanda di indennità rilasciata al Patronato equivale alla DID, sarà possibile acquisire via e-mail dall’utente copia della domanda. Per quanto riguarda la compilazione della “Profilazione quantitativa” l’utente sarà contattato telefonicamente dagli operatori; R ilascio di certificazioni: la richiesta di certificati potrà essere presentata dagli utenti via e-mail purché la richiesta sia accompagnata da un documento di identità/permesso di soggiorno in corso di validità o in corso di rinnovo (per i permessi di soggiorno);

tenuto conto che la domanda di indennità rilasciata al Patronato equivale alla DID, sarà possibile acquisire via e-mail dall’utente copia della domanda. Per quanto riguarda la compilazione della “Profilazione quantitativa” l’utente sarà contattato telefonicamente dagli operatori; R la richiesta di certificati potrà essere presentata dagli utenti via e-mail purché la richiesta sia accompagnata da un documento di identità/permesso di soggiorno in corso di validità o in corso di rinnovo (per i permessi di soggiorno); sono momentaneamente sospese tutte le attività di gruppo.

Per ulteriori informazioni:

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CREMONA

Corso Matteotti 15 – 26100 Cremona

0372 22060 – 457480

e-mail: centro.impiego.cremona@provincia.cremona.it

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CREMA

Viale De Gasperi 60 a – 26103 Crema

0373 20163 – 202592

centro.impiego.crema@provincia.cremona.it

CENTRO PER L’IMPIEGO DI SORESINA

Via IV Novembre 12 – 26015 Soresina

0374 340172

centro.impiego.soresina@provincia.cremona.it



CENTRO PER L’IMPIEGO DI CASALMAGGIORE

Via Cairoli 12 – 26041 Casalmaggiore

0375 42213 (mar e gio 11:30-13:00 – lun e mer 11:30-13:00 e 14:30-16:30)

centro.impiego.casalmaggiore@provincia.cremona.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO