«A casa studenti, docenti e personale Ata che risiedono fuori provincia»

CREMONA (21 febbraio 2020) - Il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Cremona, Fabio Molinari, a seguito della riunione che si è tenuta oggi presso la Prefettura a Cremona, comunica che devono rimanere a casa fino a nuove indicazioni gli studenti, i docenti ed il personale Ata che risiedono nei comuni di:

Castiglione D’Adda

Casalpusterlengo

Codogno

Bertonico

Fombio

Maleo

Somaglia

Terranova de’ Passerini

San Fiorano

Inoltre, domani tutte le scuole della provincia di Piacenza resteranno chiuse, su disposizione di prefettura e conferenza territoriale socio sanitaria. Annullati anche gli eventi sportivi e di Carnevale della giornata di sabato. Una decisione presa per ragioni cautelari, vista l'emergenza Coronavirus, nonostante non siano stati accertati casi di positività al test nel Piacentino. I sindaci di Castelvetro Piacentino, Monticelli d’Ongina, Caorso, Villanova sull’Arda, e in generale di tutto il territorio provinciale, stanno predisponendo le ordinanze in questi momenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO