«Sintomi influenzali o problemi respiratori? Chiamare il 112»

MILANO (21 febbraio 2020) - Indicazioni importanti giungono da Regione Lombardia per fronteggiare la diffusione del Coronavirus. «Per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori, l'indicazione perentoria è di non recarsi in Pronto Soccorso ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure per predisporre eventualmente i test necessari a domicilio. Niente panico, attenersi alle indicazioni e fiducia nel nostro sistema di controllo».

La macchina dell'emergenza si è messa in moto per non lasciare nulla al caso. "Prima di fare una visita domiciliare o di ricevere in studio un paziente con sintomi sospetti da Coronavirus, i medici di famiglia faranno un triage telefonico. L'obiettivo è quello di evitare contatti a rischio". Lo annuncia il segretario nazionale della Federazione medici di medicina generale, Scotti. Previste domande sui contatti, sulla capacità respiratoria del paziente, eventuali episodi di dispnea.Tutti i medici di famiglia riceveranno entro oggi una e-mail con le modalità del triage.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO