Iscrizioni stabili alle Elementari, in calo alle Medie

CREMONA (7 febbraio 2020) - Anche in provincia di Cremona, lo scorso 31 gennaio alle ore 20.00, si sono chiuse le procedure di iscrizione online alle classi prime delle scuole primarie e secondarie mentre, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, la domanda resta in formato cartaceo. Il totale delle domande di iscrizione inoltrate alle classi prime delle scuole primarie per l’anno scolastico 2020/2021 è di 2.690, contro le 2.719 del 2019/2020. Il totale delle iscrizioni per le classi prime delle scuole secondarie di primo grado per l’anno scolastico 2020/2021 è invece di 3.062, rispetto alle 3.149 del 2019/2020.

«I dati vanno al momento considerati provvisori, in quanto non ancora consolidati sulle singole scuole. Entro la fine di febbraio, infatti, i numeri attuali potrebbero subire qualche aggiustamento al rialzo in funzione della possibile consegna di iscrizioni in formato cartaceo, ovviamente non ancora registrate negli archivi informativi dell’Ufficio scolastico regionale - precisa il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Fabio Molinari -. Quest’anno i dati della primaria si dimostrano sostanzialmente stabili, con un trascurabile calo di 29 alunni nelle classi prime. Nella secondaria di primo grado, invece, si registra una diminuzione di 87 alunni. Un lieve ridimensionamento che va considerato di tipo fisiologico, in quanto rispecchia la dinamica demografica in decremento che ha riguardato la provincia di Cremona».

[PRIMARIA]

[SECONDARIA I GRADO]

