MILANO (8 febbraio 2020) - Prosegue anche nei prossimi giorni il piano messo a punto da RFI e Trenord per fluidificare la circolazione ferroviaria in ingresso e in uscita da Milano Centrale e nel lodigiano, a causa dell’indisponibilità dei binari dell’Alta Velocità tra Milano e Piacenza. Per quanto riguarda il servizio regionale di Trenord potrà subire modifiche la circolazione delle linee Milano-Brescia-Verona, Milano-Lodi-Piacenza, Milano-Lodi-Cremona-Mantova e la S1 Milano Bovisa-Lodi.

Ulteriori dettagli sulle variazioni previste e aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sul sito trenord.it sulle pagine delle singole direttrici e sull’App Trenord.

