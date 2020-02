Frecciarossa deragliato: pm Lodi, verifica ipotesi errore umano

LODI (6 febbraio 2020) - «Stiamo verificando l’ipotesi dell’errore umano». È quanto ha detto il Procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro non precisando se sia stato già ascoltato personale coinvolto nell’incidente dell’alta velocità.

«Stiamo verificando l’ipotesi di errore umano ma non siamo in condizioni di propendere per una ipotesi. L’errore umano è una delle ipotesi che potrebbe essere legato ai lavori di manutenzione», ha proseguito Chiaro. Il procuratore ha precisato che si tratta di lavori «fatti stanotte. È una linea dell’alta velocità sottoposta a controlli continui, destinataria di un’attività di manutenzione molto attenta. Non si tratta di parti verificate una volta ogni tanto, non credo ogni notte ma vedremo». Il treno è «deragliato all’altezza di uno scambio che doveva essere posto in una certa posizione e così non era».

«Non so se è un servizio assegnato all’esterno ma credo siano interni. La linea è ovviamente delle Ferrovie dello Stato e non credo questo genere di servizi lo appaltino all’esterno. Sappiamo chi sono, a me pare si tratti di personale delle Ferrovie dello Stato». Domenico Chiaro ha precisato che «sono attività registrate in modo assolutamente dettagliato, sappiamo che tipo di intervento è stato fatto».

