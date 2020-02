TIN, pronti all'ultima battaglia

CREMONA (2 febbraio 2020) - A ribadire come ormai sia tutto sostanzialmente deciso è stato Aldo Riccardi, primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Maggiore: fra un mese esatto, dal primo marzo, l’Unità di terapia intensiva neonatale chiuderà i battenti e lo stesso Riccardi sarà giovedì in Regione per la definizione delle procedure di trasferimento delle mamme al di sotto delle 32 settimane di gravidanza che al Maggiore non potranno più essere prese in carico. La conferma di una battaglia ormai perduta è arrivata questa mattina, nel corso dell’incontro sul tema «Quale Futuro per l’ospedale di Cremona?» affrontato a SpazioComune dai medici che al Maggiore lavorano o hanno lavorato come Pietro Cavalli, Carlo Poggiani, Antonio Cuzzoli e Luigi Borghesi. Ad organizzare l’incontro le mamme che da mesi si stanno impegnando per salvare la Terapia intensiva neonatale, il gruppo di Genitori Uniti per l’Utin rappresentati da Chiara Barchiesi ed Elena Albera. Paga la terapia intensiva neonatale. Probabilmente pagherà, per diretta conseguenza, Ostetricia. Quasi certamente sarà colpita anche la Medicina d’urgenza, come annunciato da tempo dal dimissionario Cuzzoli.

Eppure, c’è chi non si arrende: è Michel Marchi, sindaco di Gerre de’ Caprioli, con la compagna Francesca Pontiggia in prima linea da subito sul caso Tin. Ha annunciato che emetterà lunedì un’ordinanza di emergenza sanitaria con cui chiederà alla Regione la sospensione con effetto immediato di tutti i provvedimenti di taglio e ridimensionamento relativi all’ospedale di Cremona. Appello a tutti i sindaci.





