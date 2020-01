L'ex ministro Profumo a Cremona e a Crema lunedì 3 febbraio

CREMONA /CREMA (31 gennaio 2020) - Francesco Profumo incontrerà studenti, docenti e dirigenti scolastici della provincia in un doppio appuntamento, organizzato dall’Ufficio scolastico territoriale per la giornata di lunedì, 3 febbraio: l’ex ministro dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca del Governo Monti sarà a Cremona, alle ore 11 nella sala Maffei della Camera di Commercio, e poi a Crema, alle ore 16 in sala Emilio Alessandrini. Nell’incontro mattutino Profumo dialogherà con gli alunni di alcune classi della città riguardo ai sistemi di istruzione europei, mentre nel pomeriggio si confronterà con insegnanti e presidi sui contenuti del libro “Leadership per l'innovazione nella scuola”, che lui stesso ha curato per la casa editrice Il Mulino. Entrambi i momenti sono liberamente aperti alla cittadinanza.

Profumo oggi è presidente della Compagnia di San Paolo e dell’Associazione di Fondazioni e Casse di risparmio (Acri). «La presenza dell’ex ministro Profumo sul nostro territorio è un’opportunità molto importante per il sistema scolastico provinciale - commenta il provveditore Fabio Molinari -. Per gli studenti sarà l’occasione di confrontarsi con un grande accademico che è stato anche al vertice del Consiglio Nazionale delle Ricerche; il corpo docente e dirigente, invece, avrà la possibilità di approfondire alcuni aspetti essenziali del proprio ruolo di guida per gli studenti e per il personale scolastico verso i nuovi orizzonti dettati dalla nuova scuola».





